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Владелец акций МЮ хочет продать всех нежелательных игроков в команде

Англия
Обновлено

Первый в очереди - Мейсон Гринвуд

Владелец акций МЮ хочет продать всех нежелательных игроков в команде

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

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"Манчестер Юнайтед" продал 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

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71-летний бизнесмен планирует продать нежелательных игроков "МЮ" за 100 миллионов фунтов стерлингов, начиная с Мейсона Гринвуда. Вингер сейчас выступает за "Хетафе" на правах аренды.

Мейсон в Ла Лиге забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 16 матчах.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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