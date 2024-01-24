Владелец акций МЮ хочет продать всех нежелательных игроков в команде

"Манчестер Юнайтед" продал 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

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71-летний бизнесмен планирует продать нежелательных игроков "МЮ" за 100 миллионов фунтов стерлингов, начиная с Мейсона Гринвуда. Вингер сейчас выступает за "Хетафе" на правах аренды.

Мейсон в Ла Лиге забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 16 матчах.