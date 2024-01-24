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Кубок английской лиги. Фулхэм – Ливерпуль 1:1. Мерсисайдцы не выиграли, но вышли в финал
Ведь они одержали победу на "Энфилде"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" обыгрывает "Фулхэм" по сумме двух матче (2:3 – 2:1 дома и 1:1 на выезде). Теперь подопечные Клоппа сыграют в решающем поединке за трофей против лондонского "Челси".
Кубок лиги, полуфинал (ответный матч)
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Фулхэм" – "Ливерпуль" 1:1
Голы: Диоп (76) – Диас (11)
"Фулхэм": Лено – Кастань (Тете, 83), Адарабиойо, Диоп, Робинсон – Пальинья, Кэрни (Рид, 83) – Декордова-Рид (Уилсон, 67), Перейра (Родриго Мунис Карвальо, 83), Виллиан – Хименес
"Ливерпуль": Келлехер – Брэдли, Куанса, Ван Дейк, Гомес – Эллиотт, Макаллистер (Джонс, 67), Гравенберх (Кларк, 84) – Гакпо (Конате, 83), Нуньес (Жота, 67), Диас
Предупреждения: Кэрни (42), Диоп (78) – Келлехер (90+3)
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