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Ливерпуль установил рекорд по количеству выходов в финал Кубка английской лиги

Англия

Мерсисайдцы вышли в свой 14-й финал Кубка английской лиги

Ливерпуль установил рекорд по количеству выходов в финал Кубка английской лиги

Фото: premierleague.com

Новина українською

Вчера, 24 января, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом" во втором полуфинале Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, но благодаря победе в первом матче команда Клоппа смогла выйти в финал турнира (2:1 - общий счет).

Таким образом, "Ливерпуль" вышел в свой 14-й финал Кубка английской лиги, что является рекордом среди всех команд Англии. Мерсисайдцы выигрывали этот турнир девять раз, что тоже является рекордом.

Читайте также Кубок английской лиги. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (общ. 2:3). Мерсисайдцы не выиграли, но вышли в финал

Второе место по количеству выходов в решающую стадию занимает "Манчестер Юнайтед" - 10. В финале "Ливерпуль" сыграет с лондонским "Челси". Встреча состоится 25 февраля на стадионе "Уэмбли".

После 21 тура команда Клоппа лидирует в АПЛ с 48 очками. Второе место занимает "Манчестер Сити" (43 очка).

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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