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Клопп: Салах - самый преданный египтянин из тех, кого я встречал
Порция похвалы для Мо от наставника красных
Фото: Eurosport
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возвращение Мохаммеда Салаха на лечение в клуб.
"Если он останется в Африке, и они не смогут провести должное лечение, это просто все задержит. Мы привезли его сюда не потому, что хотим забрать его из сборной, а просто для того, чтобы предложить лучшее лечение. У Египта и "Ливерпуля" есть одинаковые интересы – мы хотим, чтобы Мо как можно быстрее поправился.
Все согласовано. Если Салах будет готов и Египет выйдет в финал – он туда вернется, на 100 процентов. Мо этого хочет, мы этого хотим. У нас нет никаких планов по Мохаммеду, чтобы задействовать его немного там, а немного здесь".
"Некоторые люди делают из этого историю, и если кто-то ставит под сомнение верность Салаха, они должны сначала подвергнуть сомнению собственную верность, потому что он - безусловно, самый верный египтянин, которого я встречал в своей жизни", - цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, что Салах получил травму после первой игры своей сборной на Кубке Африки против Мозамбика (2:2). После группового этапа Египет прошёл в 1/8 Кубка Африки, где сыграет против Демократической Республики Конго. Игра состоится 28 января в 22:00.
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