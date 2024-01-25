  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси намерен подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси намерен подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы

Англия

Альтернатива Бензема

Челси намерен подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" интересуется форвардом "Астон Виллы" Джона Дураном, и рассматривает возможность сделать неожиданное предложение по игроку до закрытия январского трансферного окна.

Как сообщает Telegraph, интерес лондонцев к Дурану усилился на последней неделе. "Астон Вилла", в свою очередь, недавно уже отклонила предложение по колумбийцу от "Вест Гема".

Дуран присоединился к "львам" в январе прошлого года. Сумма сделки составила 18 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне 20-летний нападающий провел 15 матчей и забил 2 гола.

По теме
yellow-arrow
Клопп: Салах - самый преданный египтянин из тех, кого я встречал
yellow-arrow
Ливерпуль установил рекорд по количеству выходов в финал Кубка английской лиги
yellow-arrow
Кубок английской лиги. Фулхэм - Ливерпуль 1:1 (общ. 2:3). Видео голов и обзор матча
Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости