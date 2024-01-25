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Челси намерен подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы
Альтернатива Бензема
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" интересуется форвардом "Астон Виллы" Джона Дураном, и рассматривает возможность сделать неожиданное предложение по игроку до закрытия январского трансферного окна.
Как сообщает Telegraph, интерес лондонцев к Дурану усилился на последней неделе. "Астон Вилла", в свою очередь, недавно уже отклонила предложение по колумбийцу от "Вест Гема".
Дуран присоединился к "львам" в январе прошлого года. Сумма сделки составила 18 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне 20-летний нападающий провел 15 матчей и забил 2 гола.
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