Официально: Манчестер Сити подписал 18-летнего полузащитника Ривер Плейта

"Манчестер Сити" завершил подписание аргентинского полузащитника Клаудио Эчеверри из "Ривер Плейт".

По данным официальной пресс-службы "горожан", 18-летний игрок подписал контракт до июня 2028 года, но останется в стане своего нынешнего клуба еще на год, прежде чем прибыть на "Этихад" в январе 2025 года. Сумма трансфера составляет около 14,5 миллиона евро без учета бонусов, связанных с уровнем будущей производительности Эчеверри.

На счету новобранца "Сити" 13 голов в 23 матчах за молодежную сборную Аргентины и 6 проведенных поединков за "Ривер Плейт" в этом сезоне.