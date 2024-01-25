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Официально: Манчестер Сити подписал 18-летнего полузащитника Ривер Плейта

Англия

Горожане выиграли гонку за молодую звезду

Официально: Манчестер Сити подписал 18-летнего полузащитника Ривер Плейта

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"Манчестер Сити" завершил подписание аргентинского полузащитника Клаудио Эчеверри из "Ривер Плейт".

По данным официальной пресс-службы "горожан", 18-летний игрок подписал контракт до июня 2028 года, но останется в стане своего нынешнего клуба еще на год, прежде чем прибыть на "Этихад" в январе 2025 года. Сумма трансфера составляет около 14,5 миллиона евро без учета бонусов, связанных с уровнем будущей производительности Эчеверри.

На счету новобранца "Сити" 13 голов в 23 матчах за молодежную сборную Аргентины и 6 проведенных поединков за "Ривер Плейт" в этом сезоне.

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Источник:
mancity
Опубликовал: Александр Бураков
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