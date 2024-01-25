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Тренер Тоттенхэма - о Джеймсе Мэддисоне: Он в хорошей форме

Англия

Недавно хавбек вернулся к тренировкам с командой

Тренер Тоттенхэма - о Джеймсе Мэддисоне: Он в хорошей форме

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что полузащитник Джеймс Мэддисон может сыграть в матче Кубка Англии.

"Он целую неделю тренировался с нами, поэтому он в хорошей форме".

27-летний игрок в ноябре получил травму голеностопного сустава в матче против "Челси".

Поединок "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 26 января. Начало - в 22:00.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Джеймс Мэддисон
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Источник:
ca sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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