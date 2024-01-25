Два футболиста Челси постепенно возвращаются к тренировкам после травм

Сразу два игрока "Челси" возвращаются в свою команду после травм.

По информации Вesoccer, нападающий Кристофер Нкунку и защитник Мало Густо постепенно возвращаются к тренировкам.

"Нам нужно увидеть, как они чувствуют себя в течение следующих нескольких дней. Они не будут играть завтра", - сказал главный тренер "синих" Почеттино.

Напомним, что 26 января состоится матч "Челси" – "Астон Вилла" в рамках Кубка Англии. Начало – в 21:45 по киевскому времени.