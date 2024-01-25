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Почеттино - о зимних трансферах Челси: Мы стремимся выигрывать титулы, а не подписывать игроков
Маурисио рассказал о трансферных планах клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что клуб не планирует активных действий в январское трансферное окно.
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"Мы отчаянно стремимся выигрывать титулы, а не подписывать футболистов. Я доволен игроками клуба, но если что-то случится, мы должны быть готовы".
Сейчас "Челси" занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ и имеет 31 балл по итогам 21 тура.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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