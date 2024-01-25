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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия
Обновлено

Какие шансы у Анге Постекоглу остановить машину Пепа Гвардиолы?

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Необычно рано, а именно на стадии 1/16 финала Кубка Англии, мы увидим топ-противостояние, которое можно было бы ожидать где-то в полуфинале или даже финале. Но жребий решил, что мы должны насладиться классным футболом уже сейчас.

"Манчестер Сити" наконец вернулся к привычной форме и снова похож на команду, которая сметает всех на своем пути, хотя "Ньюкасл", с которым они играли почти 2 недели назад, может поспорить. Это будет непростой выезд для Гвардиолы и его команды, наблюдать за этим будет очень интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 26 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Анге Постекоглу Пеп Гвардиола Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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