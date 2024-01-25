Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Какие шансы у Анге Постекоглу остановить машину Пепа Гвардиолы?
Getty Images / Global Images Ukraine
Необычно рано, а именно на стадии 1/16 финала Кубка Англии, мы увидим топ-противостояние, которое можно было бы ожидать где-то в полуфинале или даже финале. Но жребий решил, что мы должны насладиться классным футболом уже сейчас.
"Манчестер Сити" наконец вернулся к привычной форме и снова похож на команду, которая сметает всех на своем пути, хотя "Ньюкасл", с которым они играли почти 2 недели назад, может поспорить. Это будет непростой выезд для Гвардиолы и его команды, наблюдать за этим будет очень интересно.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 26 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: На посту вице-президента УАФ буду делать то, что люблю. И что делал раньше
- Стало известно, кто будет помогать Шевченко в УАФ. Один из вице-президентов – главный тренер сборной Украины
- Официально. Андрей Шевченко – новый глава УАФ
- Салах покинул Кубок Африки и вернулся в Ливерпуль
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО