Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Необычно рано, а именно на стадии 1/16 финала Кубка Англии, мы увидим топ-противостояние, которое можно было бы ожидать где-то в полуфинале или даже финале. Но жребий решил, что мы должны насладиться классным футболом уже сейчас.

"Манчестер Сити" наконец вернулся к привычной форме и снова похож на команду, которая сметает всех на своем пути, хотя "Ньюкасл", с которым они играли почти 2 недели назад, может поспорить. Это будет непростой выезд для Гвардиолы и его команды, наблюдать за этим будет очень интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 26 января.

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