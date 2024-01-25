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Манчестер Юнайтед заинтересовался основным защитником Ювентуса
Англичане несколько месяцев наблюдают за Бремером
Фото: juventus.com
"Манчестер Юнайтед" хочет осуществить трансфер основного защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера.
Пока неизвестно, захотят ли итальянцы продать 26-летнего игрока. Но "МЮ" уже несколько месяцев следит за игрой Бремера, и ожидается, что они попытаются подписать его летом.
В Серии А Глейсон провел 21 матч и забил 2 гола.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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