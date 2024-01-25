Хавбек Брайтона – о Де Дзерби: Он одержим игрой

Полузащитник Адам Лаллана рассказал о главном тренере "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

"Тренер? Я не знаю, как он это делает. Его семья в Италии, и он многим жертвует. Роберто выкладывается на 100%. Это не везение, скажу я вам. Он одержим игрой".