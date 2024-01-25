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Хавбек Брайтона – о Де Дзерби: Он одержим игрой
Полузащитник Брайтона рассказал о главном тренере команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Адам Лаллана рассказал о главном тренере "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
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"Тренер? Я не знаю, как он это делает. Его семья в Италии, и он многим жертвует. Роберто выкладывается на 100%. Это не везение, скажу я вам. Он одержим игрой".
Сейчас "Брайтон" занимает седьмую позицию в АПЛ и имеет 32 балла по итогам 21 тура.
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Источник:Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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