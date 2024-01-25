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Тренер Астон Виллы Унаи Эмери: Выиграть в АПЛ труднее всего, чем где-либо

Англия

Унаи Эмери рассказал о Премьер-Лиге

Тренер Астон Виллы Унаи Эмери: Выиграть в АПЛ труднее всего, чем где-либо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери считает, что выиграть трофей в Премьер-Лиге труднее, чем где-либо.

"Выиграть кубок очень тяжело. Особенно здесь, в Англии, я думаю, что победить в АПЛ сложнее, чем в лигах других стран".

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"Я не преуспел, когда был в "Арсенале" и в прошлом году здесь, в "Астон Вилле", но у меня было немного возможностей. Надеюсь, будет больше", - добавил Унаи Эмери.

Сейчас "Астон Вилла" занимает четвертую позицию в Премьер-Лиге, отставая от лидера на пять баллов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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