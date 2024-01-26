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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка Англии
Самые сильные должны определить самого сильного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/16 финала
26 января, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Пол Тирни
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Пара "Тоттенхэм" – "Сити" – однозначно самая сильная в этом раунде Кубка Англии. Параллельно также играют современные топовые команды с АПЛ, однако концентрация силы наибольшая именно в этом лондонском поединке. И только один мощный коллектив сможет пройти в следующий этап.
Новости Тоттенхэма
После кризисного периода "шпоры" постепенно восстанавливают кондиции. Лондонцы снова вернулись в борьбу за топ-4, прошли очередной этап Кубка Англии, победив "Бернли". За последнее время было всего две осечки и обе – в выездных поединок.
В конце прошлого года "Тоттенхэм" "горел" в гостях "Брайтона" 0:4. Впоследствии “шпоры” смогли отыграть два гола, и имели шанс еще забивать, однако все-таки уступили команде Де Дзерби. Последний на данный момент матч подопечные Постекоглу провели на “Олд Траффорд”. В первом тайме было от них много ошибок, так что даже кризисный МЮ смог дважды отличиться в воротах Викарио. Но после перерыва "Тоттенхэм" взял игру под контроль. Однако ничья в этом поединке – абсолютно закономерный результат.
Кадры хозяев
Постекоглу заявил, что Мэддисон находится в хорошем состоянии и уже провел несколько полноценных тренировок с командой после того, как пропустил 2,5 месяца. Дэвис и Скарлетт также покинули лазарет, а вот Ло Чельсо до сих пор травмирован, как и Соломон с Велисом. Сарр, Сон и Биссума вне игры из-за вызова в сборную.
Новости Манчестер Сити
Сейчас у "горожан" продолжается шестиматчевая выигрышная серия. За этот период подопечные Гвардиолы впервые в истории стали клубными чемпионами мира, прошли “Хаддерсфилд” в Кубке Англии, а также поднялись на второе место, очень близко подобравшись к первому “Ливерпулю”. Теперь к лидеру не хватает пяти очков с матчем в запасе.
Параллельно еще есть позитив в кадровом состоянии команды. Кевин Де Брюйне вернулся в игру. Бельгиец дважды выходил на замену, и сначала сделал ассист в ворота "Хаддерсфилда", а затем еще и оформил 1+1 против "Ньюкасла". Эти два гола в ворота "сорок" принесли волевую победу "Манчестер Сити". Есть небольшие проблемы с игрой и особенно с креативом впереди у действующего чемпиона Англии. "Горожане" имеют привычку долго кружить близ чужого штрафного, однако интересного решения могут даже и не найти.
Кадры гостей
Холанд все еще вне игры. Он пропустил девять матчей, не сыграет и сегодня. Так же и Аканджи в лазарете. А вот Стоунс вернулся к игре. Также стоит отметить и состояние Эдерсона, травмировавшегося в поединке против "Ньюкасла": он готов снова врываться на поле.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)
- 31.12. Тоттенхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)
- 28.12. Брайтон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
- 23.12. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 13.01. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)
- 07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)
- 30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 27.12. Эвертон – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 22.12. Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0 (КЧС)
Последние пять личных встреч между соперниками
03.12.23. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)
05.02.23. Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
19.01.23. Манчестер Сити – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
19.02.22. Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)
15.08.21. Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити
Прогноз матча Тоттенхэм – Манчестер Сити от UA-Football
Любая команда, борющаяся за что-то в рамках АПЛ, стремится избежать лишних матчей, таких как переигрывания Кубка Англии из-за ничьей в первом противостоянии. Сегодня такой результат вполне возможен, ведь за “шпор” может сыграть фактор домашнего поля. Однако с другой стороны у лондонцев очень большой кадровый голод: много травмированных и тех, кто выступает за сборную. Тот же Мэддисон вернулся из лазарета, но ему еще нужно форму набрать. А “Сити” на ходу, да еще и Де Брюйне и Стоунс восстановились. Прогноз: Победа "Манчестер Сити".
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