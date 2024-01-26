Гвардиола: Холланд не сможет помочь нам в игре с Тоттенхэмом

Хосеп Гвардиола предоставил новую информацию о физическом состоянии своих подопечных перед матчем четвертого раунда Кубка Англии против "Тоттенгема".

"Холланд сейчас на грани возвращения. Завтра он еще не будет готов, но уже близок к этому. В последние два дня он провел несколько тренировок. Он еще не набрал оптимальной формы, поэтому мы еще немного подождем.

Аканджи также будет отсутствовать. Джон Стоунз вернулся. Не могу сказать, выйдет ли он в стартовом составе, но он уже в обойме клуба, – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".