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Гвардиола: Холланд не сможет помочь нам в игре с Тоттенхэмом
Комментарий испанца перед кубковой встречей
Getty Images / Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола предоставил новую информацию о физическом состоянии своих подопечных перед матчем четвертого раунда Кубка Англии против "Тоттенгема".
"Холланд сейчас на грани возвращения. Завтра он еще не будет готов, но уже близок к этому. В последние два дня он провел несколько тренировок. Он еще не набрал оптимальной формы, поэтому мы еще немного подождем.
Аканджи также будет отсутствовать. Джон Стоунз вернулся. Не могу сказать, выйдет ли он в стартовом составе, но он уже в обойме клуба, – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".
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Напомним, что игра между "Сити" и "Тоттенхэмом" состоится сегодня, 26 января, в 22:00.
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