  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Холланд не сможет помочь нам в игре с Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Холланд не сможет помочь нам в игре с Тоттенхэмом

Англия

Комментарий испанца перед кубковой встречей

Гвардиола: Холланд не сможет помочь нам в игре с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хосеп Гвардиола предоставил новую информацию о физическом состоянии своих подопечных перед матчем четвертого раунда Кубка Англии против "Тоттенгема".

"Холланд сейчас на грани возвращения. Завтра он еще не будет готов, но уже близок к этому. В последние два дня он провел несколько тренировок. Он еще не набрал оптимальной формы, поэтому мы еще немного подождем.

Аканджи также будет отсутствовать. Джон Стоунз вернулся. Не могу сказать, выйдет ли он в стартовом составе, но он уже в обойме клуба, – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Читайте такжеТоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Напомним, что игра между "Сити" и "Тоттенхэмом" состоится сегодня, 26 января, в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Официально: Филлипс - игрок Вест Хэма
yellow-arrow
Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
yellow-arrow
Гвардиола - об уходе директора в МЮ: Может, они думают, что с ним все изменится. Не все так просто
Манчестер Сити Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mancity
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости