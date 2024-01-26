Гвардиола - об уходе директора в МЮ: Может, они думают, что с ним все изменится. Не все так просто

Пеп Гвардиола не уверен, что приход Омара Беррады решит проблемы "Ман Юнайтед".

На прошлой неделе стало известно, что Омар Беррада, который работал директором по футбольным операциям в City Football Group, летом займет должность гендиректора "Манчестер Юнайтед".

"Кевин де Брюйне по-прежнему в "Ман Сити". Он будет играть здесь. Эрлинг Холанд - тоже. Поэтому не все так просто. Может, "Юнайтед" думает, что с этим человеком все изменится. Поздравляю. Я не знаю, случится ли это.

Беррада - замечательный человек, у него прекрасный характер, это невероятный профессионал. Вчера мы с ним увиделись, обнялись, и я пожелал ему всего наилучшего. Искренне этого ему желаю, потому что он прекрасный человек.

Гвардиола признал, что клубу будет не хватать Беррады, но заявил, что "Манчестер Сити" будет двигаться дальше.

"Конечно, его знания уходят в "Юнайтед", такова реальность. Когда ты покупаешь игрока у другой команды, то покупаешь знания, которые этот игрок получил от предыдущих тренеров и партнеров. Это нормально. В этом клубе такие ситуации случаются.

"Манчестер Сити" будет двигаться дальше. Возможно, мы найдем способ заменить его. Может, новый парень появится из структуры клуба. Ферран [Сориано] и Хальдон [аль Мубарак] решат.

Мы будем готовы. Мы адаптируемся и двинемся дальше. Мы многому научились у Омара, но и он многому научился у клуба. А теперь он уходит в "Юнайтед", - сказал Гвардиола.