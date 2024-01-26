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Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
Трогательная история в семье великого футболиста
Sky News
Бывший нападающий мадридского "Реала", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн пролил свет на ситуацию, произошедшую в его семье.
"Если бы я мог отдать ему свои глаза - я бы это сделал. Я бы заплатил каждый цент, который должен, чтобы Джеймс снова видел. Психологически он очень, очень сильный. У него прекрасное мышление. У меня четверо детей, и я, пожалуй, меньше всего волнуюсь о будущем Джеймса, мы продолжаем жить и получать массу удовольствия, мне есть чем гордиться, потому что он стал отличным мальчиком.
Вы подталкиваете своего сына вперед, чтобы получить то, что, как вы знаете, будет болезненным для него. Это просто ужасно видеть. Вы хотите забрать всю боль", - цитирует экс-игрока BBC.
Отметим, что болезнь Штаргардта — это редкое генетическое заболевание, возникающее, когда жировой материал накапливается на жмых — маленькой части сетчатки, необходимой для четкого центрального зрения. В настоящее время от этой болезни лекарства не существует.
Напомним, что в декабре 2001 года Оуэн получил самую престижную индивидуальную награду – "Золотой мяч". Сезон 2000-01 стал самым успешным в карьере нападающего – он выиграл с Ливерпулем Суперкубок УЕФА (Лига Европы), а также Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.
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