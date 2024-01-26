Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы

Бывший нападающий мадридского "Реала", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн пролил свет на ситуацию, произошедшую в его семье.

"Если бы я мог отдать ему свои глаза - я бы это сделал. Я бы заплатил каждый цент, который должен, чтобы Джеймс снова видел. Психологически он очень, очень сильный. У него прекрасное мышление. У меня четверо детей, и я, пожалуй, меньше всего волнуюсь о будущем Джеймса, мы продолжаем жить и получать массу удовольствия, мне есть чем гордиться, потому что он стал отличным мальчиком.

Вы подталкиваете своего сына вперед, чтобы получить то, что, как вы знаете, будет болезненным для него. Это просто ужасно видеть. Вы хотите забрать всю боль", - цитирует экс-игрока BBC.