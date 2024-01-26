Официально: Филлипс - игрок Вест Хэма

"Вест Хэм" официально объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Англии Калвином Филлипсом.

В состав "молотобойцев" игрок перешел на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Филлипс может дебютировать уже в четверг, 1-го февраля, в домашнем матче "Вест Гема" против "Борнмута" в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

В текущем сезоне 28-летний провел 10 матчей в составе "Манчестер Сити" и забил один мяч. За национальную сборную Калвин отыграл 31 поединок.