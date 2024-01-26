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Официально: Филлипс - игрок Вест Хэма

Англия

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Официально: Филлипс - игрок Вест Хэма

whufc

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"Вест Хэм" официально объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Англии Калвином Филлипсом.

В состав "молотобойцев" игрок перешел на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Филлипс может дебютировать уже в четверг, 1-го февраля, в домашнем матче "Вест Гема" против "Борнмута" в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

В текущем сезоне 28-летний провел 10 матчей в составе "Манчестер Сити" и забил один мяч. За национальную сборную Калвин отыграл 31 поединок.

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Калвин Филлипс
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Источник:
whufc
Опубликовал: Александр Бураков
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