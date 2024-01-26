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Официально: Филлипс - игрок Вест Хэма
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whufc
"Вест Хэм" официально объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Англии Калвином Филлипсом.
В состав "молотобойцев" игрок перешел на правах аренды до конца сезона 2023/24.
Филлипс может дебютировать уже в четверг, 1-го февраля, в домашнем матче "Вест Гема" против "Борнмута" в рамках 22-го тура Премьер-лиги.
В текущем сезоне 28-летний провел 10 матчей в составе "Манчестер Сити" и забил один мяч. За национальную сборную Калвин отыграл 31 поединок.
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Источник:whufc
Опубликовал: Александр Бураков
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