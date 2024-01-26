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Официально. Клопп объявил, что уйдет из Ливерпуля по окончании сезона

Англия
Обновлено

Тренер покинет клуб

Официально. Клопп объявил, что уйдет из Ливерпуля по окончании сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании нынешнего сезона.

"Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые, но, очевидно, я могу это объяснить - или, по крайней мере, попытаться объяснить.

Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но то, что я все равно принимаю это решение, говорит о том, что я убежден, что это именно то решение, которое я должен принять.

Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова.

После тех лет, которые мы провели вместе, после всего того времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы прошли вместе, уважение к тебе возросло, любовь к тебе возросла, и самое малое, что я должен тебе сделать, это сказать правду - и это правда".

Напомним, что Клопп возглавил "Ливерпуль" 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с "красными" десять трофеев. "Ливерпуль" при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате Мира.

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
twitter
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Romerik (YNWA)
26.01.2024 в 13:31
Оце несподівано( Йде епоха. В певний період побудував одну з найкращих команд Ліверпуль за всю історію. Це було легендарно. Та й піде думаю на можорній ноті з ЛЄ, кубком ліги мінімум. А далі.... Враховуючи продовження контракту з Анчелотті, Хабі напевно на підході. Баварія явно в мінусі, враховуючи лігу. А ще краще було б Мітчела сюди затягнути. Оце було б теж круто)
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
26.01.2024 в 13:31
Оце несподівано( Йде епоха. В певний період побудував одну з найкращих команд Ліверпуль за всю історію. Це було легендарно. Та й піде думаю на можорній ноті з ЛЄ, кубком ліги мінімум. А далі.... Враховуючи продовження контракту з Анчелотті, Хабі напевно на підході. Баварія явно в мінусі, враховуючи лігу. А ще краще було б Мітчела сюди затягнути. Оце було б теж круто)
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1
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ВасяКулебяка (Козливка)
26.01.2024 в 13:20
Нехай відпочине. Постійно бути в стресі роками, то не добре для здоров'я. Он Зідан виграв все і пішов чілити) , ну його нах - здоров'я важливіше.
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Andrumas (Düsseldorf)
26.01.2024 в 13:15
Очень хочется, чтобы сборную Германии возглавил Клопп и повёз на следующий ЧМ. В клубном футболе он выиграл всё, а ему явно нужна новая мотивация.
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