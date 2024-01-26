Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Клопп объявил, что уйдет из Ливерпуля по окончании сезона
Тренер покинет клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании нынешнего сезона.
"Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые, но, очевидно, я могу это объяснить - или, по крайней мере, попытаться объяснить.
Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но то, что я все равно принимаю это решение, говорит о том, что я убежден, что это именно то решение, которое я должен принять.
Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова.
После тех лет, которые мы провели вместе, после всего того времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы прошли вместе, уважение к тебе возросло, любовь к тебе возросла, и самое малое, что я должен тебе сделать, это сказать правду - и это правда".
Напомним, что Клопп возглавил "Ливерпуль" 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с "красными" десять трофеев. "Ливерпуль" при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате Мира.
A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024
Популярное сейчас
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- Шевченко стал главой УАФ, Шахтер согласовал подписание бразильца и возвращение Карима Бензема. Главные новости за 25 января
- Кубок Лиги. Челси – Мидлсбро 6:1 (общ. 6:2). Мудрик и компания отправляются в финал
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Комментарии 3