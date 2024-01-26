  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Букмекеры назвали главных фаворитов на замену Клоппа в Ливерпуле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Букмекеры назвали главных фаворитов на замену Клоппа в Ливерпуле

Англия

Пятёрка потенциальных кандидатов

Букмекеры назвали главных фаворитов на замену Клоппа в Ливерпуле

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Букмекерская компания BetFair считает главным кандидатом на замену Юргена Клоппа в "Ливерпуле" наставника "Байера" Хаби Алонсо.

На 2-м месте расположился ассистент Клоппа Пеп Линдерс, который намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру со следующего сезона. Замыкает первую тройку Стивен Джеррард, несмотря на его недавнее продление контракта с саудовским "Аль-Иттифаком".

Также в пятерку возможных претендентов вошли Роберто Де Дзерби ("Брайтон") и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

Напомним, что Алонсо выступал в составе "красных" как игрок с 2004 по 2009 годы, и завоевал с клубом 4 титула: Лига Чемпионов , Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

По теме
yellow-arrow
Тухель - про уход Клоппа с Ливерпуля: Сперва мне надо это переварить
yellow-arrow
Агбонлахор - о 65 млн фунтов за Хавертца: Артета лишил Арсенал титула, очень глупо потратив деньги
yellow-arrow
Официально. Клопп объявил, что уйдет из Ливерпуля по окончании сезона
Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости