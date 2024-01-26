Букмекеры назвали главных фаворитов на замену Клоппа в Ливерпуле

Букмекерская компания BetFair считает главным кандидатом на замену Юргена Клоппа в "Ливерпуле" наставника "Байера" Хаби Алонсо.

На 2-м месте расположился ассистент Клоппа Пеп Линдерс, который намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру со следующего сезона. Замыкает первую тройку Стивен Джеррард, несмотря на его недавнее продление контракта с саудовским "Аль-Иттифаком".

Также в пятерку возможных претендентов вошли Роберто Де Дзерби ("Брайтон") и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

Напомним, что Алонсо выступал в составе "красных" как игрок с 2004 по 2009 годы, и завоевал с клубом 4 титула: Лига Чемпионов , Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Суперкубок Англии.