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Тухель - про уход Клоппа с Ливерпуля: Сперва мне надо это переварить

Англия

Комментарий соотечественника и коллеги Клоппа

Тухель - про уход Клоппа с Ливерпуля: Сперва мне надо это переварить

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал заявление Юргена Клоппа об уходе из "Ливерпуля" после окончания сезона.

"Сперва мне нужно это переварить. Клопп — один из лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, с которыми он работал. Это большая новость", — цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил "мерсисайдцев" в 2015 года. За время его руководства команда становилась чемпионом Англии, выиграла Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Помимо этого "Ливерпуль" дважды становился финалистом Лиги Чемпионов, и единожды - Лиги Европы.

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Юрген Клопп Томас Тухель
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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