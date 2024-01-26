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Тухель - про уход Клоппа с Ливерпуля: Сперва мне надо это переварить
Комментарий соотечественника и коллеги Клоппа
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал заявление Юргена Клоппа об уходе из "Ливерпуля" после окончания сезона.
"Сперва мне нужно это переварить. Клопп — один из лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, с которыми он работал. Это большая новость", — цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что Юрген Клопп возглавил "мерсисайдцев" в 2015 года. За время его руководства команда становилась чемпионом Англии, выиграла Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Помимо этого "Ливерпуль" дважды становился финалистом Лиги Чемпионов, и единожды - Лиги Европы.
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