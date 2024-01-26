  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Потери Ливерпуля не закончились. Вместе с Клоппом команду покинут ещё 4 специалиста во главе со спортивным директором
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Потери Ливерпуля не закончились. Вместе с Клоппом команду покинут ещё 4 специалиста во главе со спортивным директором

Англия

Большие кадровые перестановки в стане красных

Потери Ливерпуля не закончились. Вместе с Клоппом команду покинут ещё 4 специалиста во главе со спортивным директором

Новина українською

Юрген Клопп объявил о своем решении уйти с поста главного тренера Ливерпуля в конце текущего сезона, сообщив владельцам клуба о своем желании покинуть свой пост после завершения сезона 2023-24.

Официальная пресс-служба "красных" сообщает, что компанию немецкому специалисту составят три члена тренерского штаба – ассистенты Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц, а также тренер по развитию Витор Матос. Также после закрытия январского трансферного окна клуб должен покинуть спортивный директор Йорг Шмадтке.

Лейндерс пребывает в "Ливерпуле" с 2014 года. Отмечается, что летом он планирует начать самостоятельную тренерскую карьеру. Петер Кравиц работал с Клоппом еще во времена его работы в "Майнце" и "Боруссии". Витор Матос присоединился к английскому клубу в 2019 году.

По теме
yellow-arrow
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Тен Хаг прокомментировал новости об отставке Клоппа
yellow-arrow
Тен Хаг - о трансферном окне: Мы не будем подписывать форвардов
Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpoolfc
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости