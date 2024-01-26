Потери Ливерпуля не закончились. Вместе с Клоппом команду покинут ещё 4 специалиста во главе со спортивным директором

Юрген Клопп объявил о своем решении уйти с поста главного тренера Ливерпуля в конце текущего сезона, сообщив владельцам клуба о своем желании покинуть свой пост после завершения сезона 2023-24.

Официальная пресс-служба "красных" сообщает, что компанию немецкому специалисту составят три члена тренерского штаба – ассистенты Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц, а также тренер по развитию Витор Матос. Также после закрытия январского трансферного окна клуб должен покинуть спортивный директор Йорг Шмадтке.

Лейндерс пребывает в "Ливерпуле" с 2014 года. Отмечается, что летом он планирует начать самостоятельную тренерскую карьеру. Петер Кравиц работал с Клоппом еще во времена его работы в "Майнце" и "Боруссии". Витор Матос присоединился к английскому клубу в 2019 году.