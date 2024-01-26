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Потери Ливерпуля не закончились. Вместе с Клоппом команду покинут ещё 4 специалиста во главе со спортивным директором
Большие кадровые перестановки в стане красных
Юрген Клопп объявил о своем решении уйти с поста главного тренера Ливерпуля в конце текущего сезона, сообщив владельцам клуба о своем желании покинуть свой пост после завершения сезона 2023-24.
Официальная пресс-служба "красных" сообщает, что компанию немецкому специалисту составят три члена тренерского штаба – ассистенты Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц, а также тренер по развитию Витор Матос. Также после закрытия январского трансферного окна клуб должен покинуть спортивный директор Йорг Шмадтке.
Лейндерс пребывает в "Ливерпуле" с 2014 года. Отмечается, что летом он планирует начать самостоятельную тренерскую карьеру. Петер Кравиц работал с Клоппом еще во времена его работы в "Майнце" и "Боруссии". Витор Матос присоединился к английскому клубу в 2019 году.
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