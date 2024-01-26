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Клопп - о своем будущем: Я никогда в жизни не буду работать в другом английском клубе
Немец хочет отдохнуть
Фото: liverpoolfc.com
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб после завершения нынешнего сезона. Тренер признался, что не знает, чем будет заниматься в будущем.
"Я знаю, что не буду заниматься этим всю свою жизнь. Мне нужно найти другие смыслы в жизни, и именно этим я планирую заняться. Если вы меня спросите, буду ли я еще работать тренером, прямо сейчас я бы сказал "нет". Но я не знаю, что будет дальше.
Что знаю точно, так это то, что я никогда в жизни не буду работать в другом английском клубе. Это 100 процентов. Невозможно. Я очень люблю этот клуб, уважение к людям - все это настолько велико, что даже на секунду я не могу допустить мысль о работе в другой команде в Англии. "Ливерпуль" - часть моей жизни, моей семьи.
Но в остальном - конечно, я буду работать. Я знаю себя - я не умею просто сидеть на месте. Но как минимум год не буду работать тренером - ни в клубе, ни в сборной. Я не хочу", - сказал Клопп пресс-службе клуба.
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