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Тен Хаг прокомментировал новости об отставке Клоппа

Англия

Тренер МЮ поддержал Юргена Клоппа

Тен Хаг прокомментировал новости об отставке Клоппа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг прокомментировал заявление Юргена Клоппа об отставке по окончании сезона.

"Я могу это понять. Девять лет - это долгий срок. Я понимаю, что у него заканчивается энергия. Это один из аргументов, чтобы уйти в отставку".

Сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании нынешнего сезона.

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Источник:
talksport
Опубликовал: Екатерина Власова
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