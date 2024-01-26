Тен Хаг прокомментировал новости об отставке Клоппа

Тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг прокомментировал заявление Юргена Клоппа об отставке по окончании сезона.

"Я могу это понять. Девять лет - это долгий срок. Я понимаю, что у него заканчивается энергия. Это один из аргументов, чтобы уйти в отставку".