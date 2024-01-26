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Тен Хаг прокомментировал новости об отставке Клоппа
Тренер МЮ поддержал Юргена Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг прокомментировал заявление Юргена Клоппа об отставке по окончании сезона.
"Я могу это понять. Девять лет - это долгий срок. Я понимаю, что у него заканчивается энергия. Это один из аргументов, чтобы уйти в отставку".
Сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании нынешнего сезона.
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Источник:talksport
Опубликовал: Екатерина Власова
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