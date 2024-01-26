Юрген Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу вмешиваться в поиски своего преемника

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хочет вмешиваться в поиски своего преемника.

"Мой преемник? Я ничего не скажу. Здесь работает очень много людей с одной идеей: найти идеальное решение для "Ливерпуля". Последнее, что им нужно - это советы старика, который уходит".