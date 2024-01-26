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Юрген Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу вмешиваться в поиски своего преемника
Немец не планирует участвовать в выборе нового тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хочет вмешиваться в поиски своего преемника.
"Мой преемник? Я ничего не скажу. Здесь работает очень много людей с одной идеей: найти идеальное решение для "Ливерпуля". Последнее, что им нужно - это советы старика, который уходит".
Юрген Клопп сегодня, 26 января,
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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