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Юрген Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу вмешиваться в поиски своего преемника

Англия

Немец не планирует участвовать в выборе нового тренера

Юрген Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу вмешиваться в поиски своего преемника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хочет вмешиваться в поиски своего преемника.

"Мой преемник? Я ничего не скажу. Здесь работает очень много людей с одной идеей: найти идеальное решение для "Ливерпуля". Последнее, что им нужно - это советы старика, который уходит".

Юрген Клопп сегодня, 26 января, объявил о своем решении покинуть пост главного тренера "Ливерпуля".

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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