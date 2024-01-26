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Роберто Де Дзерби - о слухах относительно работы в Ливерпуле: Я сосредоточен на своем клубе
Главный тренер Брайтона рассказал о слухах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби рассказал о слухах относительно работы в "Ливерпуле"
"Никаких новостей об этом. Я сосредоточен на команде и на этом сезоне Премьер-лиги. Мы хотим сосредоточиться на собственных целях".
"Брайтон" занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 32 балла по итогам 21 тура.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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