Кубок Англии. Челси – Астон Вилла 0:0. Безголевая феерия, требующая второго акта

Воля жребия в Кубке Англии подарила нам неплохую вывеску уже на такой ранней стадии, как 1/16 финала. "Челси" принимал у себя дома "Астон Виллу", которой не может забить на "Стэмфорд Бридж" 2 матча подряд до этого. Маурисио Почеттино отчаянно хотел изменить эту тенденцию, однако кадровые обстоятельства накануне этой игры не очень ему в этом помогали.

Сразу отметим, что не нашлось места в стартовом составе для Михаила Мудрика после провального перформанса украинца в прошлой игре против "Мидлсбро". Также на разминке травмировался Леви Колвилл, который должен был выходить в стартовом составе. Срочно вместо него вышел Альфи Гилхрист, но проблема была в том, что на левом фланге обороны некому было играть. Именно поэтому Бенуа Бадиашилю пришлось впервые в своей жизни попробовать сыграть не в центре обороны, а на левом фланге. И все это перед непростым и важным матчем против мощной "Астон Виллы".

Начало встречи команда Унага Эмери провела просто великолепно, они зажали своего соперника и создали два опасных момента в пределах одной минуты. Один из них завершился голом от Дугласа Луиза, но после просмотра ВАР то взятие ворот отменили, ведь бразилец подыграл себе рукой, это было заметно на повторе.

После такого холодного душа "Челси" пришел в себя и показал свои зубы. Высокий и активный прессинг, который мешал "Вилле" играть в свой привычный футбол, перехваты на чужой половине поля, все это от команды Почеттино мы увидели, единственное, чего не было - это хладнокровия перед чужими воротами. Дважды имел возможность забивать Нони Мадуэке, который вышел вместо Михаила Мудрика, невероятные моменты были у вингера, но дважды он пробил точно в Мартинеса. Также неплохой момент был у Коула Палмера, впрочем с его попыткой также справился Эмилиано.

Быстрые розыгрыши, активное давление от "Челси" и иногда контратаки от "Астон Виллы". Вот так прошла первая половина встречи. Почеттино вряд ли мог быть доволен подобным, ведь несмотря на игровое преимущество, на табло это преимущество не отображалось.

Во втором тайме инициатива от "Челси" никуда не ушла, они держали мяч и задавали темп этой игре, вот только опасных моментов значительно уменьшилось. "Астон Вилла" была в ожидании той самой контратаки, благодаря которой можно решить судьбу всего матча. Бенуа Бадиашиль наконец вернулся на родную позицию центрального защитника на 65 минуте, когда на поле вышел Бен Чилуэлл. Стоит отметить, что француз неплохо показал себя на этой позиции, учитывая, что там он играл впервые в своей карьере.

Впоследствии парад неиспользованных моментов продолжился, когда Коул Палмер получил прекрасную возможность расстрелять Эмилиано Мартинеса, впрочем не сумел как следует попасть по мячу и из этого даже не получился нацеленный удар. Почеттино в очередной раз схватился за голову. Уже с 70-й минуты подопечные Унаи Эмери наконец начали отвечать и в один момент забрали себе владения, создав несколько классных возможностей: сначала нашествие ударов, которые удалось отразить силами обороны, а затем Мэтти Кэш на пространстве ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, только Джордже Петрович спас "синих" от пропущенного гола.

На 77-й минуте на замену вышел Михаил Мудрик, заменил он Нони Мадуэке. Украинец все же получил шанс как-то исправиться за прошлый неудачный матч. Стоит сказать, что мяч до него практически не доходил и выходил Михаил уже в тот период, когда его команда отдала инициативу сопернику и скорее опиралась на контратаки, которых мы так и не увидели.

Это был равный матч, в котором большую часть игрового времени именно "Челси" владел инициативой и делал все возможное, чтобы удивить своего соперника. Да, было свое время славы и у подопечных Унаи Эмери. Если и выбирать сегодня победителя, то это именно они, ведь переигровка теперь состоится на "Вилла Парк", где они себя чувствуют максимально комфортно. Задача для "Челси" сильно усложняется.

Недавно Унаи Эмери сыграл свою первую нулевую ничью в английском футболе, это было против "Эвертона". Буквально несколько дней и мы видим уже вторую нулевую ничью. Кажется, Эмери понравилось. Так или иначе, нас ждет второй акт в Бирмингеме, поэтому ждем.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Челси" -– "Астон Вилла" 0:0

Голы: нет.

*На 12-й минуте гол Дугласа Луиза был отменен из-за игры рукой

"Челси": Петрович — Гилхрист (Чилуэлл, 65), Дисаси, Силва, Бадиашиль — Кайседо, Фернандес (Чуквуэмека, 89) — Мадуэке (Мудрик, 77), Галлахер, Стерлинг (Броя, 77) — Палмер

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Карлос, 82), Конса, Лангле, Морено — Диаби (Бэйли, 90+1), Луиз, Камара, Макгинн — Тилеманс (Дзаньоло, 82) — Уоткинс

Предупреждения: Силва (9) — Тилеманс (47)