Кубок Англии. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1. Дожали

Кубок Англии, 1/16 финала

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

29 октября 2018 года. Именно в эту дату последний раз забивали "горожане" в лондонском матче против "Тоттенхэма". Из этого состава осталось всего шесть игроков, но только теперь – впервые за шесть поединков – "Сити" удалось размочить ворота "шпор" в выездном противостоянии.

О голе лондонцев сегодня и говорить нечего. За 90 минут они пробили только один раз – во втором тайме. Момент действительно был голевым и при счете 0:0. На 54-й минуте Джонсон после передачи Вернера попытался перекинуть Ортегу, но немец справился с этим вызовом. Спас команду.

До перерыва (да и после тоже) "Сити" значительно сильнее давил на соперника. Однако интересных моментов у ворот Викарио не было. В том числе и благодаря обороне, в отдельности ван де Вену: он сегодня был на высоте. На его счету и заблокированный удар Альвареса на старте второго тайма. Тогда было очень остро.

Level at the break ⏸️ pic.twitter.com/ANMDqEvN43

Выход Де Брюйне и Доку на замену значительно усилил позиции "Сити" в атаке. В последние 10 минут основного времени "горожане" могли забивать несколько раз. И все эти три момента были созданы с помощью вышеупомянутых двух джокеров.

Сначала Доку передачей на Силву чуть не стал ассистентом – португалец пробил в Викарио. Впоследствии Кевин получил убийственный шанс, но метров с 8-9 не попал в створ ворот. Еще через несколько минут бил и сам Доку, но тут Викарио сказал свое слово.

Судьба переигровки решилась на 88 минуте. После подачи того же Де Брюйне из углового Диаш вел борьбу с Викарио. Мяч отскочил к Аке, который переправил в ворота. Было подозрение на фол со стороны португальского защитника, ведь он сражался против голкипера в его зоне, однако после просмотра VAR гол не отменили.

LATE DRAMA ????????????



Nathan Aké gives @ManCity the goal they've been waiting for at the Tottenham Hotspur Stadium ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/jsCvFVBtBe