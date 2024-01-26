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Кубок Англии. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1. Дожали

Англия
Обновлено

"Горожане" владели преимуществом весь матч и все-таки "добили" скучных лондонцев

Кубок Англии. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1. Дожали

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/16 финала

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

29 октября 2018 года. Именно в эту дату последний раз забивали "горожане" в лондонском матче против "Тоттенхэма". Из этого состава осталось всего шесть игроков, но только теперь – впервые за шесть поединков – "Сити" удалось размочить ворота "шпор" в выездном противостоянии.

О голе лондонцев сегодня и говорить нечего. За 90 минут они пробили только один раз – во втором тайме. Момент действительно был голевым и при счете 0:0. На 54-й минуте Джонсон после передачи Вернера попытался перекинуть Ортегу, но немец справился с этим вызовом. Спас команду.

До перерыва (да и после тоже) "Сити" значительно сильнее давил на соперника. Однако интересных моментов у ворот Викарио не было. В том числе и благодаря обороне, в отдельности ван де Вену: он сегодня был на высоте. На его счету и заблокированный удар Альвареса на старте второго тайма. Тогда было очень остро.

Выход Де Брюйне и Доку на замену значительно усилил позиции "Сити" в атаке. В последние 10 минут основного времени "горожане" могли забивать несколько раз. И все эти три момента были созданы с помощью вышеупомянутых двух джокеров.

Сначала Доку передачей на Силву чуть не стал ассистентом – португалец пробил в Викарио. Впоследствии Кевин получил убийственный шанс, но метров с 8-9 не попал в створ ворот. Еще через несколько минут бил и сам Доку, но тут Викарио сказал свое слово.

Судьба переигровки решилась на 88 минуте. После подачи того же Де Брюйне из углового Диаш вел борьбу с Викарио. Мяч отскочил к Аке, который переправил в ворота. Было подозрение на фол со стороны португальского защитника, ведь он сражался против голкипера в его зоне, однако после просмотра VAR гол не отменили.

Это упростило задачу обеим командам. "Шпоры" сегодня выглядели очень бледно. Это не был полноценный автобус, но игра от лондонцев была очень защитной. А в атаке один Ришарлисон что-то толковое не сделает.

"Сити" победил в классическом стиле. Однако все же до сих пор не хватает чистого нападающего этой команде. Тот же Альварес не может полноценно справиться с этой задачей. Все молитвы Гвардиолы (который сегодня был очень нервным) направлены на здоровье Холанда.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

Гол: Аке 88

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Хойбьерг (Скарлетт 90+1), Бентанкур (Мэддисон 73) – Кулусевский, Джонсон (Скипп 72), Вернер – Ришарлисон

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Родри, Ковачич – Б. Силва, Фоден, Бобб (Доку 65) – Альварес (Де Брюйне 65)

Предупреждения: Удоги 59, Порро 90+6 – Ковачич 56, Диаш 70, Гвардиола 75 (за пределами поля), Гвардиол 84, Доку 90+6

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 00:22
У одних не вистачило сил (читай лави), а у інших часу на перегравання! І переміг, хто цього домагався до самого кінця. Тим самим підтвердивши думку, що гроші не грають у футбол, грають ШАЛЕНІ БАБКИ! Бо МС навіть для СТОмільйоного Гриліша не знаходить ігрового часу. Джекі пора шукати іншій клуб!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 00:22
У одних не вистачило сил (читай лави), а у інших часу на перегравання! І переміг, хто цього домагався до самого кінця. Тим самим підтвердивши думку, що гроші не грають у футбол, грають ШАЛЕНІ БАБКИ! Бо МС навіть для СТОмільйоного Гриліша не знаходить ігрового часу. Джекі пора шукати іншій клуб!
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