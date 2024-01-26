Кубок Англии. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1. Дожали

Кубок Англии, 1/16 финала

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

29 октября 2018 года. Именно в эту дату последний раз забивали "горожане" в лондонском матче против "Тоттенхэма". Из этого состава осталось всего шесть игроков, но только теперь – впервые за шесть поединков – "Сити" удалось размочить ворота "шпор" в выездном противостоянии.

О голе лондонцев сегодня и говорить нечего. За 90 минут они пробили только один раз – во втором тайме. Момент действительно был голевым и при счете 0:0. На 54-й минуте Джонсон после передачи Вернера попытался перекинуть Ортегу, но немец справился с этим вызовом. Спас команду.

До перерыва (да и после тоже) "Сити" значительно сильнее давил на соперника. Однако интересных моментов у ворот Викарио не было. В том числе и благодаря обороне, в отдельности ван де Вену: он сегодня был на высоте. На его счету и заблокированный удар Альвареса на старте второго тайма. Тогда было очень остро.

Level at the break ⏸️ pic.twitter.com/ANMDqEvN43 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 26, 2024

Выход Де Брюйне и Доку на замену значительно усилил позиции "Сити" в атаке. В последние 10 минут основного времени "горожане" могли забивать несколько раз. И все эти три момента были созданы с помощью вышеупомянутых двух джокеров.

Сначала Доку передачей на Силву чуть не стал ассистентом – португалец пробил в Викарио. Впоследствии Кевин получил убийственный шанс, но метров с 8-9 не попал в створ ворот. Еще через несколько минут бил и сам Доку, но тут Викарио сказал свое слово.

A huge opportunity for Kevin De Bruyne ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/JCtmLh495Y — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2024

Судьба переигровки решилась на 88 минуте. После подачи того же Де Брюйне из углового Диаш вел борьбу с Викарио. Мяч отскочил к Аке, который переправил в ворота. Было подозрение на фол со стороны португальского защитника, ведь он сражался против голкипера в его зоне, однако после просмотра VAR гол не отменили.

LATE DRAMA ????????????



Nathan Aké gives @ManCity the goal they've been waiting for at the Tottenham Hotspur Stadium ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/jsCvFVBtBe — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2024

Это упростило задачу обеим командам. "Шпоры" сегодня выглядели очень бледно. Это не был полноценный автобус, но игра от лондонцев была очень защитной. А в атаке один Ришарлисон что-то толковое не сделает.

"Сити" победил в классическом стиле. Однако все же до сих пор не хватает чистого нападающего этой команде. Тот же Альварес не может полноценно справиться с этой задачей. Все молитвы Гвардиолы (который сегодня был очень нервным) направлены на здоровье Холанда.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

Гол: Аке 88

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Хойбьерг (Скарлетт 90+1), Бентанкур (Мэддисон 73) – Кулусевский, Джонсон (Скипп 72), Вернер – Ришарлисон

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Родри, Ковачич – Б. Силва, Фоден, Бобб (Доку 65) – Альварес (Де Брюйне 65)

Предупреждения: Удоги 59, Порро 90+6 – Ковачич 56, Диаш 70, Гвардиола 75 (за пределами поля), Гвардиол 84, Доку 90+6