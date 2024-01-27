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Почеттино о 0:0 с Астон Виллой: Мы вели игру в начале матча, но во втором тайме мы потеряли силы

Англия
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Главный тренер об игре команды

Почеттино о 0:0 с Астон Виллой: Мы вели игру в начале матча, но во втором тайме мы потеряли силы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера в четвёртом раунде Кубка Англии "Челси" сыграл вничью с "Астон Виллой", 0: 0. Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру:

"Я очень доволен игрой всей команды. Мы играли хорошо, просто не хватило реализации. Очень хорошая игра. Мы вели игру в начале матча, но после 70-й минуте мы потеряли силы. Все из-за неполного восстановления после прошлой игры. Теперь нужно думать о переигровке, двигаться дальше и попытаться восстановить игроков к следующей игре".

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Напомним, следующая игра "Челси" состоится 31 января против "Ливерпуля".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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