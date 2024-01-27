Почеттино о 0:0 с Астон Виллой: Мы вели игру в начале матча, но во втором тайме мы потеряли силы

Вчера в четвёртом раунде Кубка Англии "Челси" сыграл вничью с "Астон Виллой", 0: 0. Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру:

"Я очень доволен игрой всей команды. Мы играли хорошо, просто не хватило реализации. Очень хорошая игра. Мы вели игру в начале матча, но после 70-й минуте мы потеряли силы. Все из-за неполного восстановления после прошлой игры. Теперь нужно думать о переигровке, двигаться дальше и попытаться восстановить игроков к следующей игре".