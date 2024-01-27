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Постекоглу может стать новым тренером Манчестер Сити
Сити заметил сходство между философией и стилем Гвардиоли и Постекоглу
Getty Images / Global Images Ukraine
Ангелос Постекоглу может заменить Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации, Ангелос Постекоглу - главный претендент на пост главного тренера "Манчестер Сити" в случае, если Гвардиола не будет продлевать контракт с "горожанами" в 2025 году.
Напомним, Постекоглу возглавил "Тоттенхэм" в 2023 году. В текущий момент "Тоттенхэм" занимает пятое место с 40 очками. Контракт Ангелоса Постекоглу с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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Источник:The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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