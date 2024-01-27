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Постекоглу может стать новым тренером Манчестер Сити

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Сити заметил сходство между философией и стилем Гвардиоли и Постекоглу

Постекоглу может стать новым тренером Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ангелос Постекоглу может заменить Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации, Ангелос Постекоглу - главный претендент на пост главного тренера "Манчестер Сити" в случае, если Гвардиола не будет продлевать контракт с "горожанами" в 2025 году.

Напомним, Постекоглу возглавил "Тоттенхэм" в 2023 году. В текущий момент "Тоттенхэм" занимает пятое место с 40 очками. Контракт Ангелоса Постекоглу с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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