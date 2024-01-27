Отмененный гол, сейвы Мартинеса. Челси - Астон Вилла 0:0. Видеообзор матча 

“Челси” и “Астон Вилла” не смогли определить сильнейшего в матче четвертого раунда Кубка Англии. Обе команды создали достаточно шансов, но безошибочно справились со своей работой киперы команд Джордже Петрович и Эмилиано Мартинес. Михаил Мудрик вышел на поле в конце матча, но заметными действиями не отметился.

Кубок Англии, четвертый раунд. Лондон, “Стэмфорд Бридж”