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Отмененный гол, сейвы Мартинеса. Челси - Астон Вилла 0:0. Видеообзор матча 

Англия

Командам понадобится переигровка

Отмененный гол, сейвы Мартинеса. Челси - Астон Вилла 0:0. Видеообзор матча 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Челси” и “Астон Вилла” не смогли определить сильнейшего в матче четвертого раунда Кубка Англии. Обе команды создали достаточно шансов, но безошибочно справились со своей работой киперы команд Джордже Петрович и Эмилиано Мартинес. Михаил Мудрик вышел на поле в конце матча, но заметными действиями не отметился.

Кубок Англии, четвертый раунд. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Астон Вилла” 0:0

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