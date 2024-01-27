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Гвардиола – об уходе Клоппа: Буду спать лучше. В преддверии матчей с Ливерпулем всегда были кошмары

Англия

Самый большой соперник для испанского тренера

Гвардиола – об уходе Клоппа: Буду спать лучше. В преддверии матчей с Ливерпулем всегда были кошмары

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Юргена Клоппа уйти с поста главного тренера "Ливерпуля".

“Конечно, Юргена не будет хватать. Я был в шоке этой новостью, как и все вы.

Чувствую, что и частица "Ман Сити" будет потеряна. Не могу представить наш период здесь без него и “Ливерпуля”, это невозможно. Это было самое большое соперничество, а он – моим самым большим соперником еще со времен противостояния "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд в Германии.

Думаю, АПЛ будет не хватать его харизмы, личности и стиля игры. Желаю ему всего наилучшего”, – сказал Гвардиола.

Отметим, что испанский наставник провел больше всего матчей в своей карьере именно против Юргена Клоппа. За 29 поединков команды Гвардиолы побеждали 11 раз, 12 раз уступали и шесть раз играли вничью.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Максим Кучер
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