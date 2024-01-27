Гвардиола – об уходе Клоппа: Буду спать лучше. В преддверии матчей с Ливерпулем всегда были кошмары

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Юргена Клоппа уйти с поста главного тренера "Ливерпуля".

“Конечно, Юргена не будет хватать. Я был в шоке этой новостью, как и все вы.

Чувствую, что и частица "Ман Сити" будет потеряна. Не могу представить наш период здесь без него и “Ливерпуля”, это невозможно. Это было самое большое соперничество, а он – моим самым большим соперником еще со времен противостояния "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд в Германии.

Думаю, АПЛ будет не хватать его харизмы, личности и стиля игры. Желаю ему всего наилучшего”, – сказал Гвардиола.