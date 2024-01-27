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Стали известны оценки Миколенко за матч Кубка Англии, в котором он отметился автоголом
Невысокие баллы
Getty Images / Global Images Ukraine
Завершилась игра 1/16 финала Кубка Англии между "Эвертоном" и "Лутоном". На последних минутах гости сумели забить победный мяч, таким образом, эмоционально выйдя в следующую стадию турнира. Итоговый счет - 1:2.
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Защитник Виталий Миколенко отыграл полный матч за "Эвертон". К сожалению, на 39-й минуте украинец оформил автогол. Кроме этого досадного случая, Виталий трижды выбил мяч во время опасности в штрафной, заблокировал 1 удар, совершил 2 отбора, 3 удачных лонгбола, выиграл 7 дуэлей из 8-ми, 15 раз потерял мяч, отдал 36 пасов (78% точных), 2 ключевые передачи. Аналитический портал WhoScored поставил Миколенко 6,4 балла, а Sofascore 6,7.
Это была 22-я игра Миколенко за "Эвертон" в этом сезоне во всех турнирах.
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