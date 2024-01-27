17-летний украинец забил дебютный гол за МЮ U-18

Первым голом за "Манчестер Юнайтед" U-18 отметился украинец Захар Бауманн. 17-летний парень родился в Болтоне, но его родители являются украинскими эмигрантами из Коломыи. С детства он тренируется в академии "Манчестер Юнайтед".

В очередном матче чемпионата Англии U-18 Захар сумел забить дебютный гол. Произошло это в игре с "Лидсом".

В общем, Бауманн имеет в активе за U-18 11 матчей.