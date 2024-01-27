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17-летний украинец забил дебютный гол за МЮ U-18

Англия
Обновлено

Будущая звезда?

17-летний украинец забил дебютный гол за МЮ U-18

Фото: Манчестер Юнайтед

Новина українською

Первым голом за "Манчестер Юнайтед" U-18 отметился украинец Захар Бауманн. 17-летний парень родился в Болтоне, но его родители являются украинскими эмигрантами из Коломыи. С детства он тренируется в академии "Манчестер Юнайтед".

В очередном матче чемпионата Англии U-18 Захар сумел забить дебютный гол. Произошло это в игре с "Лидсом".

В общем, Бауманн имеет в активе за U-18 11 матчей.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 20:14
Реброву отослали уже это видео??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 20:14
Реброву отослали уже это видео??
Ответить
0
0

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