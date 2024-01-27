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18-летний украинец забил дебютный гол за МЮ U18
Будущая звезда?
Фото: Манчестер Юнайтед
Первый голом за "Манчестер Юнайтед" U18 отметился украинец Захар Бауманн. 18-летний парень родился в Болтоне, но его родители являются украинскими эмигрантами из Коломыи. С детства находится в академии "Манчестер Юнайтед".
В очередном матче чемпионата Англии U18 Захар сумел забить дебютный гол. Произошло это в игре с "Лидсом".
В общем, Бауманн имеет в активе за английский клуб 11 матчей.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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