18-летний украинец забил дебютный гол за МЮ U18

Первый голом за "Манчестер Юнайтед" U18 отметился украинец Захар Бауманн. 18-летний парень родился в Болтоне, но его родители являются украинскими эмигрантами из Коломыи. С детства находится в академии "Манчестер Юнайтед".

В очередном матче чемпионата Англии U18 Захар сумел забить дебютный гол. Произошло это в игре с "Лидсом".

В общем, Бауманн имеет в активе за английский клуб 11 матчей.