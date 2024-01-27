Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Можно сконцентрироваться на АПЛ. Эвертон - Лутон Таун 1:2. Обзор матча и видео голов
Эвертон - Лутон Таун ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка Англии встретились две команды Премьер-лиги "Эвертон" и "Лутон". Ириски на последних минутах пропустили гол и покинули турнир. Теперь команда Миколенко может сконцентрироваться на сохранении прописки в АПЛ. Их оппоненты, благодаря автоголу Виталия и голу Вудроу шагают дальше.
Кубок Англии, 1/16 финала
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Саймон Гупер (Англия)
"Эвертон" (І) - "Лутон Таун" (І) 1:2
Голы: Гаррисон (55) - Миколенко (39, автогол), Вудроу (90+6)
Популярное сейчас
- Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
- Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок
- Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Самый дорогой игрок в истории АПЛ волнуется за безопасность своей семьи на родине
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО