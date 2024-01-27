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Можно сконцентрироваться на АПЛ. Эвертон - Лутон Таун 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Эвертон - Лутон Таун ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Можно сконцентрироваться на АПЛ. Эвертон - Лутон Таун 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка Англии встретились две команды Премьер-лиги "Эвертон" и "Лутон". Ириски на последних минутах пропустили гол и покинули турнир. Теперь команда Миколенко может сконцентрироваться на сохранении прописки в АПЛ. Их оппоненты, благодаря автоголу Виталия и голу Вудроу шагают дальше.

Кубок Англии, 1/16 финала
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Саймон Гупер (Англия)
"Эвертон" (І) - "Лутон Таун" (І) 1:2
Голы: Гаррисон (55) - Миколенко (39, автогол), Вудроу (90+6)

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Эвертон (Ливерпуль) Лутон Таун
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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