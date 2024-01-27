Можно сконцентрироваться на АПЛ. Эвертон - Лутон Таун 1:2. Обзор матча и видео голов

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка Англии встретились две команды Премьер-лиги "Эвертон" и "Лутон". Ириски на последних минутах пропустили гол и покинули турнир. Теперь команда Миколенко может сконцентрироваться на сохранении прописки в АПЛ. Их оппоненты, благодаря автоголу Виталия и голу Вудроу шагают дальше.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Эвертон" (І) - "Лутон Таун" (І) 1:2

Голы: Гаррисон (55) - Миколенко (39, автогол), Вудроу (90+6)