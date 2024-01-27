Челси установил гостиничный номер на Стэмфорд Бридж - фанаты могут смотреть матчи с кровати

Лондонский "Челси" создал возможность посмотреть матч одновременно находясь и на "Стэмфорд Бридж", и в постели.

Британская журналистка и телеведущая Джорджия Тоффоло уже воспользовалась этой услугой. Мероприятие проходит в рамках рекламной кампании сети отелей Hilton.

Georgia Toffolo watching Lauren James' hat-trick in a bed at Stamford Bridge?! ????pic.twitter.com/wo1cCBv3dQ — Fanzine WSL (@FanzineWSL) January 25, 2024

Тоффоло посетила матч женских команд "Челси" и "МЮ". В следующий раз шанс посмотреть футбол с комфортом на "Бридже" будет в марте, когда лондонские футболистки будут принимать соперниц из "Арсенала".