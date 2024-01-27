  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси установил гостиничный номер на Стэмфорд Бридж - фанаты могут смотреть матчи с кровати
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси установил гостиничный номер на Стэмфорд Бридж - фанаты могут смотреть матчи с кровати

Англия

Интересный ход

Челси установил гостиничный номер на Стэмфорд Бридж - фанаты могут смотреть матчи с кровати

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Лондонский "Челси" создал возможность посмотреть матч одновременно находясь и на "Стэмфорд Бридж", и в постели.

Британская журналистка и телеведущая Джорджия Тоффоло уже воспользовалась этой услугой. Мероприятие проходит в рамках рекламной кампании сети отелей Hilton.

Тоффоло посетила матч женских команд "Челси" и "МЮ". В следующий раз шанс посмотреть футбол с комфортом на "Бридже" будет в марте, когда лондонские футболистки будут принимать соперниц из "Арсенала".

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль – Норвич. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка Англии на 28.01.2024
yellow-arrow
Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз Кубка Англии на 28.01.2024
yellow-arrow
Лига одна - уровень разный. Фулхэм - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов
Челси (Лондон) Стэмфорд Бридж
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talksport.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости