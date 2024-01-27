Лига одна - уровень разный. Фулхэм - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка Англии встретились две команды Премьер-лиги "Фулхэм" и "Ньюкасл". "Сороки" уверенно обыграли соперника со счетом 2:0. В первом тайме Лонгстафф открыл счет, а во втором Берн поставил точку в этом поединке.

Абсолютное преимущество было на стороне гостей. Хозяева провели несколько интересных атак, однако завершить их каким-то хорошим и качественным ударом не получилось.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Фулхэм" - "Ньюкасл" 0:2

Голы: Лонгстафф (39), Берн (61)