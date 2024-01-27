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Лига одна - уровень разный. Фулхэм - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Фулхэм - Ньюкасл ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Лига одна - уровень разный. Фулхэм - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Ньюкасл"

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Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка Англии встретились две команды Премьер-лиги "Фулхэм" и "Ньюкасл". "Сороки" уверенно обыграли соперника со счетом 2:0. В первом тайме Лонгстафф открыл счет, а во втором Берн поставил точку в этом поединке.

Абсолютное преимущество было на стороне гостей. Хозяева провели несколько интересных атак, однако завершить их каким-то хорошим и качественным ударом не получилось.

Кубок Англии, 1/16 финала
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Фулхэм" - "Ньюкасл" 0:2
Голы: Лонгстафф (39), Берн (61)

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Фулхэм (Лондон) Ньюкасл
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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