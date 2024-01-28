Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа

Три ключевых игрока "Ливерпуля" могут покинуть клуб за Юргеном Клоппом. Об этом сообщает talkSPORT.

Как говорится в источнике, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и нападающий Мохаммед Салах могут покинуть "Ливерпуль". Контракты игроков истекают в 2025 году. Отмечается, что все трое футболистов могут отказаться продлевать контракт.

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Напомним, в пятницу Юрген Клопп сделал заявление о том, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона после девяти лет руководства клубом.