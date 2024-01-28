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Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа

Англия

Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Мохаммед Салах

Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Три ключевых игрока "Ливерпуля" могут покинуть клуб за Юргеном Клоппом. Об этом сообщает talkSPORT.

Как говорится в источнике, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и нападающий Мохаммед Салах могут покинуть "Ливерпуль". Контракты игроков истекают в 2025 году. Отмечается, что все трое футболистов могут отказаться продлевать контракт.

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Напомним, в пятницу Юрген Клопп сделал заявление о том, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона после девяти лет руководства клубом.

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2024 в 11:00
Естественно, Ван Дейк и Салах будут в великой Барселоне, когда станет ясно, что Юрген поставил свою подпись под контрактом с великой Барселоной.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2024 в 11:00
Естественно, Ван Дейк и Салах будут в великой Барселоне, когда станет ясно, что Юрген поставил свою подпись под контрактом с великой Барселоной.
Ответить
0
0

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