Вингер Брюгге Антонио Нуса достиг соглашения с Брентфордом

Антонио Нуса подписал соглашения с "Брентфордом".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, "Брентфорд" только что достиг соглашения с "Брюгге" о подписании 18-летнего норвежского вингера Антонио Нусы. Отмечается, что игрок перейдет в английскую команду в июне.

???????????? BREAKING: Brentford have just reached an agreement with Club Brugge to sign Antonio Nusa.



Deal in place for fee in excess of €30m package.



Green light ready also on player side, he’s staying at Brugge until June then join Brentford in June.



Time for formal steps now. pic.twitter.com/lHGUBZYRI8