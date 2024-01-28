Новый гендиректор МЮ: Как только вы начинаете переплачивать за футболиста, это усложняет положение

Новоиспеченный генеральный директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада прокомментировал инфляцию на трансферном рынке.

“Вам нужно очень серьезное обоснование того, почему вы предлагаете гонорар, зарплату и комиссию. Как только вы начинаете переплачивать, вы теряете этот аргумент, и это усложняет положение в следующих соглашениях”, - сказал Беррада.

Отметим, что прошлым летом МЮ потратил 202 миллиона на трансферы, а в предыдущем сезоне – еще 243 миллиона.

Добавим, что Берррада приступит к исполнению своих обязанностей в июле.