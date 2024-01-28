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Новый гендиректор МЮ: Как только вы начинаете переплачивать за футболиста, это усложняет положение
Беррада принес свой опыт из "Ман Сити"
Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспеченный генеральный директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада прокомментировал инфляцию на трансферном рынке.
“Вам нужно очень серьезное обоснование того, почему вы предлагаете гонорар, зарплату и комиссию. Как только вы начинаете переплачивать, вы теряете этот аргумент, и это усложняет положение в следующих соглашениях”, - сказал Беррада.
Отметим, что прошлым летом МЮ потратил 202 миллиона на трансферы, а в предыдущем сезоне – еще 243 миллиона.
Добавим, что Берррада приступит к исполнению своих обязанностей в июле.
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