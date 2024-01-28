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Завершилась жеребьевка 1/8 Кубка Англии

Англия
Обновлено

Забарный против Лестера, Мудрик против Плимут Аргайла или Лидса

Завершилась жеребьевка 1/8 Кубка Англии

Фото: premierleague.com

Новина українською

Только что завершилась жеребьевка 1/8 Кубка Англии.

Соперником "Борнмута" в 5-м раунде будет "Лестер". Другая пара, в которой присутствует украинский игрок еще не выявила победителя. "Челси" будет переигрывать свой матч с "Астон Виллой". В прошлый раз поединок завершился в ничью со счетом 0:0. Переигровка состоится 6-го февраля.

Их будущим соперником станет команда из пары "Лидс" - "Плимут Аргайла", которые также провели ничейный поединок.

Матчи начнутся с 26-го февраля.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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