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Завершилась жеребьевка 1/8 Кубка Англии
Забарный против Лестера, Мудрик против Плимут Аргайла или Лидса
Фото: premierleague.com
Только что завершилась жеребьевка 1/8 Кубка Англии.
Соперником "Борнмута" в 5-м раунде будет "Лестер". Другая пара, в которой присутствует украинский игрок еще не выявила победителя. "Челси" будет переигрывать свой матч с "Астон Виллой". В прошлый раз поединок завершился в ничью со счетом 0:0. Переигровка состоится 6-го февраля.
Их будущим соперником станет команда из пары "Лидс" - "Плимут Аргайла", которые также провели ничейный поединок.
Матчи начнутся с 26-го февраля.
The draw has been made for the #EmiratesFACup fifth round proper ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024
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