Только что завершилась жеребьевка 1/8 Кубка Англии.

Соперником "Борнмута" в 5-м раунде будет "Лестер". Другая пара, в которой присутствует украинский игрок еще не выявила победителя. "Челси" будет переигрывать свой матч с "Астон Виллой". В прошлый раз поединок завершился в ничью со счетом 0:0. Переигровка состоится 6-го февраля.

Их будущим соперником станет команда из пары "Лидс" - "Плимут Аргайла", которые также провели ничейный поединок.

Матчи начнутся с 26-го февраля.

