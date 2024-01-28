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18-летний Кобби Мейну из МЮ забил первый гол в профессиональном футболе

Англия

Это произошло в Кубке Англии

18-летний Кобби Мейну из МЮ забил первый гол в профессиональном футболе

Фото: Emirates FA Cup

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"Манчестер Юнайтед" после первого тайма матча 1/16 финала Кубка Англии побеждает "Ньюпорт" со счетом 1:2. Первый гол в активе Фернандеша, а вот второе взятие ворот фаны увидели от молодого дарования "красных дьяволов" - полузащитника Кобби Мейна. Для него этот гол стал дебютным за "Манчестер Юнайтед" и первым в профессиональной футбольной карьере.

Для Мейну игра против "Ньюпорта" в Кубке Англии стала 13-й за основную команду "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
EmiratesFACup
Опубликовал: Виктор Иванчук
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