18-летний Кобби Мейну из МЮ забил первый гол в профессиональном футболе

"Манчестер Юнайтед" после первого тайма матча 1/16 финала Кубка Англии побеждает "Ньюпорт" со счетом 1:2. Первый гол в активе Фернандеша, а вот второе взятие ворот фаны увидели от молодого дарования "красных дьяволов" - полузащитника Кобби Мейна. Для него этот гол стал дебютным за "Манчестер Юнайтед" и первым в профессиональной футбольной карьере.

Remember the name: Kobbie Mainoo ⭐️@ManUtd's starboy gets his first goal for the club ♥️#EmiratesFACup pic.twitter.com/EL6lDywwjD