Кубок Англии. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4. Проблемы даже с командой четвертого дивизиона

Кубок Англии, 1/16 финала (четвертый раунд)

"Родни Парад" (Ньюпорт)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Сегодняшний день очень памятен для болельщиков МЮ. Антони наконец-то совершил первые голевые действия в сезоне. На улице уже почти февраль, а 100-миллионный вингер наконец проснулся. Правда, против команды четвертого дивизиона.

Именно бразилец уже на седьмой минуте открылся по левому флангу и сбросил под удар Фернандешу. Португалец пробил в касание мимо голкипера. Еще через несколько минут дебютным голом в профессиональном футболе отличился 18-летний Коби Мэйну. В этот раз была завершена атака с правого фланга: полузащитник в касание пробил под левую стойку.

Впоследствии МЮ еще и третий мог забивать, однако Гарначо своим ударом попал в перекладину. И как-то игра гостей в атаке немного загустела, что “Ньюпорт” больше осмеливался сам идти вперед.

Первый гол хозяева отквитали на 36-й минуте. У воспитанника "Мидлсбро" Брина Морриса вышел отличный удар из-за пределов штрафной. С дальнего расстояния он положил мяч под левую стойку. Алтай Баиндир – который сегодня наконец дебютировал за МЮ – спасти не смог, да и шансов у него было мало.

THAT IS OUTRAGEOUS ???? @NewportCounty 's Bryn Morris has no right to score from there ???? #EmiratesFACup pic.twitter.com/n8pZV6PQzL

На старте второго тайма “Ньюпорт” сравнял счет. При этой атаке "красные дьяволы" хорошо выстроили линию из защитников, нельзя ничего плохого сказать. Но вот реагировать на события забыли. И после прострела Льюиса в касание забил Эванс (тот что Уилл).

Этот гол помог больше гостям: они быстро проснулись после колыбельной тен Хага в раздевалке. Впоследствии Фернандеш бил в девятку – Таусенд потащил, Мартинес чуть не забил после углового.

В конце концов чудо произошло. Мяч после удара Шоу попал в штангу и отскочил прямо к Антони. В пустые ворота с острого угла бразилец все-таки попал. 1+1 для него сегодня – это на два результативных действия больше, чем за 23 матча до этого.

It's a first @ManUtd goal of the season for @antony00 ????????



Look at what it means ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/eDAbDoZ59l