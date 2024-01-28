Кубок Англии. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4. Проблемы даже с командой четвертого дивизиона

Кубок Англии, 1/16 финала (четвертый раунд)

"Родни Парад" (Ньюпорт)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Сегодняшний день очень памятен для болельщиков МЮ. Антони наконец-то совершил первые голевые действия в сезоне. На улице уже почти февраль, а 100-миллионный вингер наконец проснулся. Правда, против команды четвертого дивизиона.

Именно бразилец уже на седьмой минуте открылся по левому флангу и сбросил под удар Фернандешу. Португалец пробил в касание мимо голкипера. Еще через несколько минут дебютным голом в профессиональном футболе отличился 18-летний Коби Мэйну. В этот раз была завершена атака с правого фланга: полузащитник в касание пробил под левую стойку.

Впоследствии МЮ еще и третий мог забивать, однако Гарначо своим ударом попал в перекладину. И как-то игра гостей в атаке немного загустела, что “Ньюпорт” больше осмеливался сам идти вперед.

Первый гол хозяева отквитали на 36-й минуте. У воспитанника "Мидлсбро" Брина Морриса вышел отличный удар из-за пределов штрафной. С дальнего расстояния он положил мяч под левую стойку. Алтай Баиндир – который сегодня наконец дебютировал за МЮ – спасти не смог, да и шансов у него было мало.

THAT IS OUTRAGEOUS ????@NewportCounty's Bryn Morris has no right to score from there ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/n8pZV6PQzL — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024

На старте второго тайма “Ньюпорт” сравнял счет. При этой атаке "красные дьяволы" хорошо выстроили линию из защитников, нельзя ничего плохого сказать. Но вот реагировать на события забыли. И после прострела Льюиса в касание забил Эванс (тот что Уилл).

Этот гол помог больше гостям: они быстро проснулись после колыбельной тен Хага в раздевалке. Впоследствии Фернандеш бил в девятку – Таусенд потащил, Мартинес чуть не забил после углового.

В конце концов чудо произошло. Мяч после удара Шоу попал в штангу и отскочил прямо к Антони. В пустые ворота с острого угла бразилец все-таки попал. 1+1 для него сегодня – это на два результативных действия больше, чем за 23 матча до этого.

It's a first @ManUtd goal of the season for @antony00 ????????



Look at what it means ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/eDAbDoZ59l — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024

К концу игры Хойлунд поставил точку своим забитым голом: вовремя нападающий сориентировался после сейва голкипера. Но даже при счете 2:4 хозяева создали хороший момент, в котором пришлось выручать Баиндиру – он не подвел тен Хага.

Несмотря на поражение, сегодня был настоящий праздник для футболистов, около девяти тысяч болельщиков на трибунах и лично для наставника Ньюпорта. Он встретился с командой, за которую болеет с детства, еще со времен до Сэра Алекса. Это заслуживает уважения.

В следующем раунде "Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем пары "Бристоль Сити" – "Ноттингем". В первом матче между ними была нулевая ничья – дальше ожидает переигровка на поле команды с АПЛ.

"Ньюпорт" – "Манчестер Юнайтед" 2:4

Голы: Б. Моррис 36, В. Эванс 47 – Фернандеш 7, Мэйну 13, Антони 68, Хойлунд 90+4

Ньюпорт: Таунсенд – Маклафлин, Кларк, Беннетт (Бейкер 79), Дилейни, Льюис (Пэйн 70) – Б. Моррис, Чарсли (Уэйт 78), Уайлдиг (Рай 78) – В. Эванс, Палмер-Холден (Н. Вуд 90+7)

Манчестер Юнайтед: Баиндир – Далот, Варан (Дж. Эванс 90+7), Мартинес (Магуайр 89), Шоу (Камбвала 82) – Каземиро (Шоу 82), Мэйну – Антони (Форсон 88), Фернандеш, Гарначо – Хойлунд

Предупреждение: Каземиро 72