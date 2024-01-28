Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4. Проблемы даже с командой четвертого дивизиона
Хозяева сравняли счет с 0:2, но голы Антони и Хойлунда принесли победу "манкунианцам"
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/16 финала (четвертый раунд)
"Родни Парад" (Ньюпорт)
Главный арбитр: Дэвид Кут
Сегодняшний день очень памятен для болельщиков МЮ. Антони наконец-то совершил первые голевые действия в сезоне. На улице уже почти февраль, а 100-миллионный вингер наконец проснулся. Правда, против команды четвертого дивизиона.
Именно бразилец уже на седьмой минуте открылся по левому флангу и сбросил под удар Фернандешу. Португалец пробил в касание мимо голкипера. Еще через несколько минут дебютным голом в профессиональном футболе отличился 18-летний Коби Мэйну. В этот раз была завершена атака с правого фланга: полузащитник в касание пробил под левую стойку.
A moment Kobbie will never forget ❤️#MUFC || #FACup pic.twitter.com/I8MpoSrU02— Manchester United (@ManUtd) January 28, 2024
Впоследствии МЮ еще и третий мог забивать, однако Гарначо своим ударом попал в перекладину. И как-то игра гостей в атаке немного загустела, что “Ньюпорт” больше осмеливался сам идти вперед.
Первый гол хозяева отквитали на 36-й минуте. У воспитанника "Мидлсбро" Брина Морриса вышел отличный удар из-за пределов штрафной. С дальнего расстояния он положил мяч под левую стойку. Алтай Баиндир – который сегодня наконец дебютировал за МЮ – спасти не смог, да и шансов у него было мало.
THAT IS OUTRAGEOUS ????@NewportCounty's Bryn Morris has no right to score from there ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/n8pZV6PQzL— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024
На старте второго тайма “Ньюпорт” сравнял счет. При этой атаке "красные дьяволы" хорошо выстроили линию из защитников, нельзя ничего плохого сказать. Но вот реагировать на события забыли. И после прострела Льюиса в касание забил Эванс (тот что Уилл).
Этот гол помог больше гостям: они быстро проснулись после колыбельной тен Хага в раздевалке. Впоследствии Фернандеш бил в девятку – Таусенд потащил, Мартинес чуть не забил после углового.
В конце концов чудо произошло. Мяч после удара Шоу попал в штангу и отскочил прямо к Антони. В пустые ворота с острого угла бразилец все-таки попал. 1+1 для него сегодня – это на два результативных действия больше, чем за 23 матча до этого.
It's a first @ManUtd goal of the season for @antony00 ????????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024
Look at what it means ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/eDAbDoZ59l
К концу игры Хойлунд поставил точку своим забитым голом: вовремя нападающий сориентировался после сейва голкипера. Но даже при счете 2:4 хозяева создали хороший момент, в котором пришлось выручать Баиндиру – он не подвел тен Хага.
Несмотря на поражение, сегодня был настоящий праздник для футболистов, около девяти тысяч болельщиков на трибунах и лично для наставника Ньюпорта. Он встретился с командой, за которую болеет с детства, еще со времен до Сэра Алекса. Это заслуживает уважения.
В следующем раунде "Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем пары "Бристоль Сити" – "Ноттингем". В первом матче между ними была нулевая ничья – дальше ожидает переигровка на поле команды с АПЛ.
"Ньюпорт" – "Манчестер Юнайтед" 2:4
Голы: Б. Моррис 36, В. Эванс 47 – Фернандеш 7, Мэйну 13, Антони 68, Хойлунд 90+4
Ньюпорт: Таунсенд – Маклафлин, Кларк, Беннетт (Бейкер 79), Дилейни, Льюис (Пэйн 70) – Б. Моррис, Чарсли (Уэйт 78), Уайлдиг (Рай 78) – В. Эванс, Палмер-Холден (Н. Вуд 90+7)
Манчестер Юнайтед: Баиндир – Далот, Варан (Дж. Эванс 90+7), Мартинес (Магуайр 89), Шоу (Камбвала 82) – Каземиро (Шоу 82), Мэйну – Антони (Форсон 88), Фернандеш, Гарначо – Хойлунд
Предупреждение: Каземиро 72
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
- В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО