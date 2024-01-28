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Проблемные красные дьяволы. Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Ньюпорт - Манчестер Юнайтед ⋉ 2:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Проблемные красные дьяволы. Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" не без проблем обыгрывает команду из Второй лиги Англии (4-й дивизион). В этом матче проснулся Антони, которому удалось сделать первые результативные действия в сезоне. Также отметился первым голом 18-й Мейну.

"Красные дьяволы" на классе проходят соперника и в следующем раунде встретится либо с "Ноттингем Форест", либо с "Бристоль Сити".

Кубок Англии, 1/16 финала (четвертый раунд)
"Родни Парад" (Ньюпорт)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Ньюпорт" - "Манчестер Юнайтед" 2:4
Голы: Б. Моррис 36, В. Эванс 47 - Фернандеш 7, Мейну 13, Антони 68, Гойлунд 90+4

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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