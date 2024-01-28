Проблемные красные дьяволы. Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4. Обзор матча и видео голов

"Манчестер Юнайтед" не без проблем обыгрывает команду из Второй лиги Англии (4-й дивизион). В этом матче проснулся Антони, которому удалось сделать первые результативные действия в сезоне. Также отметился первым голом 18-й Мейну.

"Красные дьяволы" на классе проходят соперника и в следующем раунде встретится либо с "Ноттингем Форест", либо с "Бристоль Сити".

Кубок Англии, 1/16 финала (четвертый раунд)

"Родни Парад" (Ньюпорт)

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Ньюпорт" - "Манчестер Юнайтед" 2:4

Голы: Б. Моррис 36, В. Эванс 47 - Фернандеш 7, Мейну 13, Антони 68, Гойлунд 90+4