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Мудрик вошёл в топ-5 вингеров по одному из показателей
Статистика говорит сама за себя
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в число лучших на своей позиции в английской премьер-лиге.
Ресурс DataMB опубликовал список из топ-5 вингеров по количеству продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут. Список возглавил звезда "Манчестер" Сити" Жереми Доку, на его счету 8,45 продвижений за игру.
???????????????????????????? PREMIER LEAGUE WINGERS— DataMB (@DataMB_) January 27, 2024
????♂️ PROGRESSIVE CARRIES PER 90
???????????? Jérémy Doku (8,45)
???????????? Kaoru Mitoma (6,79)
???????????????????????????????? Callum Hudson-Odoi (5,48)
???????????? Mykhailo Mudryk (5,03)
???????????? Alejandro Garnacho (4,98)
???? https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/vgtq9Koazt
На второй строчке оказался Каору Митома (6,79), третье – Каллум Хадсон-Одой (5,48). Четвертое место занял Мудрик (5,03), а замыкает пятерку Алехандро Гарначо (4,98).
В этом сезоне украинец провел за "Челси" 23 матча, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.
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