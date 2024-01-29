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Мудрик вошёл в топ-5 вингеров по одному из показателей

Англия
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Статистика говорит сама за себя

Мудрик вошёл в топ-5 вингеров по одному из показателей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в число лучших на своей позиции в английской премьер-лиге.

Ресурс DataMB опубликовал список из топ-5 вингеров по количеству продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут. Список возглавил звезда "Манчестер" Сити" Жереми Доку, на его счету 8,45 продвижений за игру.

На второй строчке оказался Каору Митома (6,79), третье – Каллум Хадсон-Одой (5,48). Четвертое место занял Мудрик (5,03), а замыкает пятерку Алехандро Гарначо (4,98).

В этом сезоне украинец провел за "Челси" 23 матча, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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