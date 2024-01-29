Мудрик вошёл в топ-5 вингеров по одному из показателей

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в число лучших на своей позиции в английской премьер-лиге.

Ресурс DataMB опубликовал список из топ-5 вингеров по количеству продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут. Список возглавил звезда "Манчестер" Сити" Жереми Доку, на его счету 8,45 продвижений за игру.

???????????????????????????? PREMIER LEAGUE WINGERS

????‍♂️ PROGRESSIVE CARRIES PER 90



???????????? Jérémy Doku (8,45)

???????????? Kaoru Mitoma (6,79)

???????????????????????????????? Callum Hudson-Odoi (5,48)

???????????? Mykhailo Mudryk (5,03)

???????????? Alejandro Garnacho (4,98)



???? https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/vgtq9Koazt — DataMB (@DataMB_) January 27, 2024

На второй строчке оказался Каору Митома (6,79), третье – Каллум Хадсон-Одой (5,48). Четвертое место занял Мудрик (5,03), а замыкает пятерку Алехандро Гарначо (4,98).

В этом сезоне украинец провел за "Челси" 23 матча, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.