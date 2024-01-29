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Лидер Ньюкасла: Я предан клубу и не собираюсь уходить
Игрок покончил со слухами
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Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер высказался относительно своего будущего в стане клуба.
"Нет другого места, где я хотел бы оказаться. В последнее время обо мне ходило много слухов, но я всегда был предан "Ньюкаслу" ещё с момента подписания контракта.
Я здесь счастлив. Недавно хорошо отдохнул с семьёй, и ни за что не переживаю. Клуб много для меня сделал, и я хочу ему отплатить", - цитирует Триппьера BBC.
В текущем сезоне на счету английского латераля 7 ассистов в 19-ти матчах АПЛ.
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Источник:BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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