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Аутсайдер Ла Лиги согласовал трансфер полузащитника МЮ
Переговоры на завершающем этапе
"Манчестер Юнайтед" и "Гранада" близки к соглашению о трансфере полузащитника "манкунианцев" Факундо Пельистри.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь всё зависит от решения Эрика Тен Хага. Переход должен осуществиться на правах аренды.
???????? EXCL: Granada have agreed on terms for Facundo Pellistri to join on loan from Man United.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2024
…but deal now depends on Erik ten Hag’s green light. ????????
All parties waiting for final approval by #MUFC manager, documents and also travel being prepared then… here we go. pic.twitter.com/iXR4Pog98J
Ранее сообщалось, что трансфер находится под угрозой срыва из-за нежелания испанской стороны брать на себя зарплату игрока.
У уругвайца 14 игр в этом сезоне за "МЮ" (1 ассист).
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