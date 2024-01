Аутсайдер Ла Лиги согласовал трансфер полузащитника МЮ

"Манчестер Юнайтед" и "Гранада" близки к соглашению о трансфере полузащитника "манкунианцев" Факундо Пельистри.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь всё зависит от решения Эрика Тен Хага. Переход должен осуществиться на правах аренды.

???????? EXCL: Granada have agreed on terms for Facundo Pellistri to join on loan from Man United.



…but deal now depends on Erik ten Hag’s green light. ????????



All parties waiting for final approval by #MUFC manager, documents and also travel being prepared then… here we go. pic.twitter.com/iXR4Pog98J