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Аутсайдер Ла Лиги согласовал трансфер полузащитника МЮ

Англия

Переговоры на завершающем этапе

Аутсайдер Ла Лиги согласовал трансфер полузащитника МЮ

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"Манчестер Юнайтед" и "Гранада" близки к соглашению о трансфере полузащитника "манкунианцев" Факундо Пельистри.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь всё зависит от решения Эрика Тен Хага. Переход должен осуществиться на правах аренды.

Ранее сообщалось, что трансфер находится под угрозой срыва из-за нежелания испанской стороны брать на себя зарплату игрока.

У уругвайца 14 игр в этом сезоне за "МЮ" (1 ассист).

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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