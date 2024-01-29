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Наби Кейта - об уходе Клоппа из Ливерпуля: У меня на глазах выступили слезы. Считаю Юргена своим отцом
Тренер красных покинет свой пост по окончании сезона
Фото: werder.de
Наби Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
Главный тренер "красных" покинет свой пост по окончании сезона.
"Меня нет в соцсетях, но когда мне сказали об этом, у меня на глазах выступили слезы. Он привел меня в "Ливерпуль" как своего сына, и я считаю его своим отцом.
Я желаю ему всего наилучшего до конца его жизни. Я постараюсь написать ему позже. Такова жизнь, я поработал с ним и не был разочарован. Мы выиграли трофеи", - сказал бывший полузащитник "Ливерпуля", выступающий за "Вердер".
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