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6 болельщиков арестовано после массовой драки на матче Кубка Англии
Возможно, это ещё не всё
Sky Sports
Английская полиция задержала 6 виновников в массовой драке, произошедшей во время игры между "Вест Бромвичем" и "Вулверхэмптоном" в рамках 1/16 Кубка Англии.
Как сообщает Daily Mail, одним из арестантов стал 16-летний молодой человек. Он обвиняется в использовании наступательного оружия после задержания стражами правопорядка.
West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.— Ballboxtv_ (@ballboxtv) January 28, 2024
The Wolves fans sing “let him die…” Madness ????#FACup #WBAWOL pic.twitter.com/gpdaLWnbpJ
Напомним, что матч был прерван на 79-й минуте. Болельщики бросали на поле посторонние предметы, а также пытались прорваться на поле.
Отмечается, что потасовка произошла из-за того, что фанаты "волков" начали праздновать гол рядом с сектором ультрас хозяев. Главный арбитр прервал матч и увел команды в раздевалку.
После возобновления игры "Вулверхэмптон" одержал победу со счетом 0:2.
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