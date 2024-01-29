  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 6 болельщиков арестовано после массовой драки на матче Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

6 болельщиков арестовано после массовой драки на матче Кубка Англии

Англия

Возможно, это ещё не всё

6 болельщиков арестовано после массовой драки на матче Кубка Англии

Sky Sports

Новина українською

Английская полиция задержала 6 виновников в массовой драке, произошедшей во время игры между "Вест Бромвичем" и "Вулверхэмптоном" в рамках 1/16 Кубка Англии.

Как сообщает Daily Mail, одним из арестантов стал 16-летний молодой человек. Он обвиняется в использовании наступательного оружия после задержания стражами правопорядка.

Напомним, что матч был прерван на 79-й минуте. Болельщики бросали на поле посторонние предметы, а также пытались прорваться на поле.

Отмечается, что потасовка произошла из-за того, что фанаты "волков" начали праздновать гол рядом с сектором ультрас хозяев. Главный арбитр прервал матч и увел команды в раздевалку.

После возобновления игры "Вулверхэмптон" одержал победу со счетом 0:2.

По теме
yellow-arrow
Ван Дейк: Сейчас мы должны продолжать делать то, что и ранее
yellow-arrow
Мадридское дерби для Лунина, Зинченко и Мудрик - против Ливерпуля. Расписание футбола на 29-е января - 4-е февраля
yellow-arrow
МЮ может оштрафовать Рашфорда на 650 тысяч фунтов - The Sun
Кубок Англии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости