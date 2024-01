6 болельщиков арестовано после массовой драки на матче Кубка Англии

Английская полиция задержала 6 виновников в массовой драке, произошедшей во время игры между "Вест Бромвичем" и "Вулверхэмптоном" в рамках 1/16 Кубка Англии.

Как сообщает Daily Mail, одним из арестантов стал 16-летний молодой человек. Он обвиняется в использовании наступательного оружия после задержания стражами правопорядка.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.



The Wolves fans sing “let him die…” Madness ????#FACup #WBAWOL pic.twitter.com/gpdaLWnbpJ